Incidente stradale a Mineo, scontro tra due auto: feriti e traffico bloccato

Incidente sulla strada statale 417 Catania-Caltagirone, all'altezza del territorio di Mineo. Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate provocando un inevitabile blocco al traffico. Una delle vetture si è ribaltata. Sul posto i carabinieri della compagnia di Palagonia, che si stanno ancora occupando della ricostruzione della dinamica e dell'esecuzione dei rilievi, ed i vigili del fuoco del Distaccamento di Caltagirone per mettere in sicurezza i mezzi e per estrarre dalle lamiere le persone coinvolte. Presenti anche i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi. Secondo quanto riferito dalla sala operativa del comando provinciale dei vigili del Fuoco di Catania, l'impatto non ha comunque causato ferite gravi alle persone coinvolte nel sinistro.