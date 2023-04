Incidente in via Santa Sofia, domani i funerali di Gabriele Longo: proclamato il lutto cittadino a Paternò

Si svolgeranno domani, martedì 3 Aprile, alle ore 11 nella Parrocchia Spirito Santo al viale dei Platani di Paternò, i funerali del 24enne Gabriele Longo, morto nell’incidente stradale che si è verificato lo scorso venerdì a Catania in via Santa Sofia. Il sindaco di Paternò, Nino Naso ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani e ha scritto su Facebook un post nel quale invita "tutti i cittadini, gli uffici pubblici, le scuole a osservare un minuto di silenzio, con bandiere a mezz’asta in tutti i palazzi istituzionali alle ore 11:00". "Abbracciamo ancora una volta questi genitori straziati dal dolore, il loro dolore è il nostro. Gabriele, insieme con la tua sorellina, pregate per mamma e papà affinché possano trovare sollievo e conforto nel loro cuore”, si legge nel post.