Doppio incidente a Paternò, scontro tra auto: feriti

Due incidenti stradali nel territorio di Paternò. Il primo, in ordine cronologico, è avvenuto alle prime ore del mattino sulla strada statale 121 all'altezza dello svincolo di contrada Palazzolo, sulla carreggiata in direzione Paternò e ha visto coinvolti due veicoli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Paternò, che si sono occupati delle consuete operazioni di ricostruzione della dinamica e di esecuzione dei rilievi. Una persona è rimasta ferita, non sembra sia grave. Il secondo è avvenuto invece al bivio delle 4 Strade, così come viene denominata l'intersezione tra le strade provinciali 77 e 15, e anche in questo caso sono stati coinvolti due veicoli. Secondo quanto riferito dalla sala operativa della Polizia Municipale di Paternò ancora l'intervento è in corso e non si sa se il sinistro abbia provocato o meno feriti.