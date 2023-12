Scontro tra auto e moto lungo strada statale 385: morto un giovane centauro

Un incidente mortale è avvenuto nelle scorse ore sulla strada statale 385 ”Catania-Caltagirone", a ridosso di Palagonia, ma in territorio di LentiniA scontrarsi due mezzi: un’auto, una Ford Focus e una moto di grossa cilindrata. A perdere la vita il centauro, Carmelo Impellizzeri, 25 anni di Militello in Val di Catania. Ferito il conducente dell'auto, un 38enne di Lentini. Secondo le primi ricostruzioni il giovane a bordo della moto avrebbe perso il controllo del mezzo scontrandosi frontalmente con la macchina. Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 in ambulanza e con l’elicottero che è atterrato sul luogo del sinistro. Presenti anche i carabinieri e la polizia stradale.