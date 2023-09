Scontro tra auto e scooter elettrico: un ferito grave

Un'Incidente tra un'auto e uno scooter elettrico si è verificato nella tarda serata di ieri in via Piccione, a Biancavilla. Ferito un anziano a bordo del mezzo a due ruote, che è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo sarebbe stato colpito dall'auto venendo sbalzato dalla sella e finendo sull'asfalto. Sul posto oltre i sanitari del 118 sono intervenuti i carabinieri della stazione locale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro,