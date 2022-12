Incidente stradale in piazza Peppino Sapienza, scontro tra auto e scuolabus: il semaforo è spento da anni

Un Fiat Ducato utilizzato da privati per il trasporto scolastico si è scontrato, intorno alle 8 di questa mattina, contro un'utilitaria in piazza Peppino Sapienza, a San Giorgio. Nessun ferito, anche se sul posto è stata inviata un'ambulanza. Un lettore di Cataniatoday, residente nella zona e testimone dell'incidente stradale, riferisce che da anni in quel tratto di strada il semaforo è spento da anni. Si tratta di una zona molto trafficata, a ridosso della sede della IV Municipalità. E' presente anche una parrocchia, frequentata da molti bambini iscritti all'oratorio ed al catechismo: si chiede, pertanto, un ripristino del sistema di segnalazione.