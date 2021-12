Insulta i carabinieri che stanno soccorrendo i feriti: denunciato

I carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia, in azione a Ramacca, hanno denunciato un 28enne del posto perché ritenuto responsabile di minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale. I militari erano impegnati nel soccorso di feriti a seguito di un incidente stradale lungo la strada provinciale 25/I, quando alle 14.10, in prossimità del centro abitato di Ramacca e vicino ad una stazione di servizio, si è purtroppo imbattuta in un sinsitro che aveva coinvolto due veicoli e provocato il ferimento di due persone. Immediatamente i militari si sono prodigati a prestare soccorso alle persone facendo intervenire anche personale del 118, quindi si sono attivati per i rilievi del caso e per garantire la viabilità agli altri utenti della strada. Soltanto dopo qualche minuto però un ramacchese di 35 anni, a bordo della sua Lancia Delta, è piombato a gran velocità rischiando di travolgere i militari che stavano svolgendo l’attività di soccorso, tanto che uno dei due gli ha saggiamente consigliato un’andatura adeguata al contesto e rispettosa del codice della strada. Mai “affronto” fu più tagliente per il 35enne che ha inspiegabilmente cominciato ad inveire insultando i carabinieri i quali, mantenendo la calma lo hanno invitato a stare al suo posto. Esortazione che però non è stata per niente raccolta dallo scalmanato che invece, agli insulti, ha aggiunto anche le minacce che hanno portato i militari a denunciarlo all’autorità giudiziaria.