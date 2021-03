IV Municipio: "Topi in via Immacolata", il consigliere Zingale chiede intervento

"Oasi ecologiche che spesso sono trasformate dagli incivili in micro discariche abusive"

"Una vera e propria invasione di roditori quella che si sta vivendo nel quartiere di San Giovanni Galermo. Al centro delle segnalazioni dei cittadini resta sempre via Immacolata". Il consigliere del IV municipio Giuseppe Zingale chiede all’amministrazione comunale di "effettuare una rapida e radicale opera di derattizzazione e tutelare così la sicurezza degli abitanti della zona. Un lavoro che si deve concentrare soprattutto all’interno e nelle vicinanze dei cassonetti dei rifiuti. Oasi ecologiche che spesso sono trasformate dagli incivili in micro discariche abusive. Montagne di spazzatura che diventano un habitat ideale in cui i topi possono proliferare indisturbati".