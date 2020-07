Ladri di appartamenti tentano la fuga, due arrestati: si cercano i complici

La squadra mobile - con l'aiuto delle volanti, di altre pattuglie della Questura e dell’Esercito Italiano del Raggruppamento Sicilia orientale - ha arrestato i cittadini serbi, Radosavljevic Zoran (classe 1991) e Radosavljevic Tomislav (classe 1991), responsabili, in concorso tra loro, di rapina impropria aggravata e resistenza a Pubblico ufficiale. L’operazione è scaturita da un controllo su strada effettuato nei confronti di una Volkswagen Golf che la mattina dello scorso 25 luglio percorreva ad elevata velocità l’Asse dei Servizi del capoluogo etneo. Tale condotta di guida ha insospettito gli agenti della volante, che per primi hanno intercettato il veicolo, intimando ai quattro passeggeri l’Alt Polizia al fine di procedere con un regolare controllo. Il veicolo sospetto, tuttavia, ha bruscamente accelerato, dando così inizio ad un rocambolesco inseguimento sul litorale della Plaja. Durante l’inseguimento, per evitare di essere raggiunti, gli uomini a bordo della Volkswagen Golf hanno speronato le vetture incolonnate nel traffico veicolare, quelle delle Forze dell’Ordine che li inseguivano e, in più occasioni, il passeggero - sporgendosi dal finestrino dell’auto – ha colpito con un grosso arnese in ferro le autovetture che incontravano nel loro percorso. Dopo diversi minuti, i quattro hanno imboccato una stradina sterrata dove hanno abbandonato la Volkswagen per fuggire a piedi. Durante le ricerche, nonostante il tentativo dei malviventi di nascondersi tra la vegetazione, i militari dell’Esercito Italiano sono riusciti ad individuare, grazie all’ausilio dei binocoli e dei sistemi di visione in dotazione, i quattro fuggitivi in un terreno privato e a comunicarne, in tempo reale, la posizione alla polizia che ha provveduto, tramite personale della squadra mobile, ad arrestare due dei quattro malviventi, mentre gli altri due sono riusciti a scappare. Successivamente è stato possibile fare chiarezza sulla vicenda, accertando che i quattro malviventi avevano commesso una rapina in abitazione in località Adrano dove si erano impossessati di vari oggetti di valore e, nel momento in cui sono stati intercettati dalla volante, erano di ritorno nel centro cittadino. La refurtiva, integralmente recuperata, è stata restituita ai legittimi proprietari che hanno speso parole di elogio per l’efficienza dimostrata dalla polizia. I due autori della rapina, ai quali è stata contestata anche la resistenza a Pubblico ufficiale, invece sono stati dichiarati in stato di arresto e condotti presso la locale casa circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Proseguono, attivamente, le ricerche degli altri due complici dei due slavi che hanno concorso nella condotta delittuosa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.