Lavoratori del negozio “I dolci di Nonna Vincenza”: accordo Flai Cgil e Sac

È stato firmato un accordo tra il direttore commerciale della Sac, Francesco D’Amico, e la Flai Cgil di Catania, che punta ad applicare la “clausola di salvaguardia” ai dipendenti del negozio “I dolci di Nonna Vincenza” che dallo scorso 9 agosto ha cessato l’attività all’aeroporto. A comunicare la buona notizia sono il segretario generale della Flai Cgil, Pino Mandrà, insieme al segretario provinciale, Claudio Petralia.

I lavoratori a rischio in questo momento sono 43, un numero che coinvolge anche altri punti vendita della nota dolceria, travolti dalla chiusura del negozio di Fontanarossa. Non si conosce ancora il numero esatto dei lavoratori che passeranno - previa accettazione della impresa che subentrerà al negozio aeroportuale- a nuova destinazione, “ma il primo, importante passo è stato fatto e ne andiamo fieri. - spiegano Mandrà e Petralia- Faremo in modo di accompagnare il più possibile e sino all’ultimo passaggio, i lavoratori che di certo meritano una nuova possibilità, anche grazie alla disponibilità che abbiamo riscontrato in Sac”.