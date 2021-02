San Gregorio, chiuso al transito un tratto della strada provinciale 3/II

La nuova segnaletica sarà realizzata e collocata dall’impresa individuata per i lavori, su indicazione del Consorzio per le Autostrade Siciliane

Con decorrenza immediata e sino a completamento dei lavori è stata disposta la chiusura al transito in entrambi i sensi di marcia a tutti i veicoli, eccetto ai residenti,di un tratto della strada provinciale 3/II, in corrispondenza del sottopasso dell’autostrada A18 Messina-Catania ed in prossimità del cimitero di San Gregorio. L’eventuale percorso alternativo, predisposto dal Comune di San Gregorio di Catania, e riguardante l’itinerario verso il Comune di San Giovanni la Punta, è stato individuato e indicato dalla polizia locale. La nuova segnaletica sarà realizzata e collocata dall’impresa individuata per i lavori, su indicazione del Consorzio per le Autostrade Siciliane.