Lotta al lavoro nero e al caporalato: sanzionate altre due cooperative

Continua l'impegno dei carabinieri del comando provinciale di Catania nel contrasto alle violazioni in materia di legislazione speciale e tutela del lavoro e al fenomeno del “caporalato”, svolto coerentemente con gli indirizzi strategici del Prefetto. Difatti, mettendo in atto tali direttive, i carabinieri delle stazioni di Caltagirone e Grammichele, con l'aiuto di personale del nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania e della C.I.O. del 12° Reggimento Sicilia, hanno eseguito specifici controlli ottenendo i seguenti risultati: controllate due cooperative agricole, una di Palagonia, sanzionata per il mancato rispetto del protocollo aziendale condiviso anticovid-19; nonché per la presenza di 1 lavoratore in nero su 7 presenti; mentre l’altra, di Ramacca, sempre sanzionata per il mancato rispetto del protocollo aziendale condiviso anticovid-19; impiegava 2 lavoratori in nero su 7 presenti. Nel medesimo contesto operativo sono state sanzionate 7 persone per il mancato rispetto delle norme sul distanziamento e l’utilizzo dei D.P.I., identificate 42 persone e controllati 15 veicoli.