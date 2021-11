Maltempo in arrivo, allerta arancione in tutta l'Isola

Il Dipartimento della Protezione Civile regionale ha diffuso un bollettino di allerta meteo arancione in tutta l'Isola per la giornata di domani 10 novembre 2021. Sono previste precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco sui settori meridionali e ionici, con quantitativi da moderati a elevati, generalmente moderati invece su tutto il resto dell'Isola. Si prevedono dunque piogge persistenti accompagnate da rovesci di forte intensità con frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Segnalato anche il rischio idrogeologico e idraulico principalmente i prossimità dei maggiori bacini idrici. La Protezione civile ha allertato i sindaci per l'adozione dei piani di prevenzione previsti.