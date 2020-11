Maltempo, 40 gli interventi dei vigili del fuoco: più colpite le zone sud di Catania

Sono stati oltre 40 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a causa del maltempo e ancora una ventina sono in corso. Al momento le aree più colpite sono quelle a sud della città. Zona Aeroporto, San Giuseppe la Rena, Villaggio San Maria Goretti. Nel pomeriggio erano state interessata maggiormente le località di Paternò e Motta S. Anastasia. Le attività svolte dai vigili del fuoco sono state prevalentemente quelle di soccorso a una persona all'interno di auto in panne e diversi interventi per allagamenti in locali al piano terra e seminterrato, noncheé allagamenti stradali.