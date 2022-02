Una menzione speciale per Melo al Premio internazionale "Fedeltà del cane"

Melo, il cane dei Benedettini, verrà ricordato con una menzione speciale in occasione del Premio internazionale "Fedeltà del cane" di San Rocco di Camogli. Un attestato di affetto per il cagnolone che per più di 15 anni è stato il "custode" del Monastero e ha fatto compagnia agli studenti e al personale del Dipartimento di Scienze Umanistiche. Ad annunciarlo è stato, attraverso il proprio profilo Facebbok, il professore del Disum, Rosario Castelli: “Mi fa piacere segnalarvi che, in seguito alla petizione lanciata due giorni fa la notizia è arrivata agli organizzatori del Premio internazionale "Fedeltà del cane" di San Rocco di Camogli, giunto quest'anno alla 61esima edizione. La presidente del Premio mi ha appena comunicato che la giuria ha deciso di assegnare una menzione speciale alla nostra mascotte nel corso della cerimonia che avrà luogo il 16 agosto prossimo e il premio "Bontà" agli studenti e al personale del Dipartimento di Scienze umanistiche dell'Università di Catania che ha adottato e amato Melo per tanti anni”.