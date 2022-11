Dalle ore 17 di venerdì 25 novembre verranno accesi il grande albero di luci sistemato in piazza Università e le luminarie in via Etnea e in numerose altre vie cittadine. Questo primo momento, come da tradizione degli ultimi anni, preannuncia il programma di eventi promossi dal Comune con i mercatini. Le bancarelle natalizie dalla prossima settimana animeranno piazza Università, lato est e ovest, piazza Manganelli, via Minoriti e via Montesano. I mercatini saranno curati da diverse associazioni, con la collocazione delle classiche casette o banchetti in legno.