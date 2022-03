Mercato di via Duca degli Abruzzi, spiragli di riapertura

"Il risveglio dei dormienti, dopo tre anni la sesta commissione comunale si è accorta delle problematiche burocratiche che di fatto bloccavano la riapertura del mercato al chiuso di Picanello". Una questione sollevata dal presidente del comitato Romolo Murri Vincenzo Parisi, dal consigliere del II municipio Andrea Cardello e dai consiglieri comunali Francesca Ricotta e Giuseppe Gelsomino quasi un anno fa.

"Esattamente a maggio dello scorso anno effettuavamo un sopralluogo nei pressi del mercato di via Duca degli Abruzzi denunciando alla stampa la situazione intollerabile che impediva ad una struttura commerciale di vitale importanza per il territorio di avere quel definitivo rilancio più volte richiesto. Non solo, in quell’occasione, ribadivamo che, con il mercato in avanzato stato di abbandono, superata la fase burocratica, sarebbero stati necessari altri soldi pubblici per ripulire la struttura dalla spazzatura e dalle erbacce. Oggi siamo lieti di sapere che finalmente, anche se con un certo ritardo, il nostro appello è stato accolto dalla sesta commissione comunale e che presto la struttura verrà riaperta e questa volta, ci auguriamo, in modo definitivo".