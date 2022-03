Minori, Fava: "Sconsolante la loro condizione nell'isola"

"Il quadro emerso è sconsolante e sarebbe ancora peggiore senza la generosità del mondo della scuola e delle realtà dell'associazionismo e del sociale. E importante che questo lavoro non rimanga solo negli atti parlamentari, ma possa essere restituito alla collettività e diventare uno dei principali temi dell'agenda politica". Così il presidente dell'Antimafia dell'Ars Claudio Fava commentando la relazione sulla condizione minorile in Sicilia, approvata all'unanimità della Commissione. Il lavoro sarà presentato mercoledì 30 marzo, alle 16 e 30, nella Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni. Presenti, fra gli altri, gli assessori regionali alla Formazione e alle Politiche sociali Roberto Lagalla e Antonio Scavone, il sindaco di Palermo e presidente di Anci Sicilia Leoluca Orlando, il presidente del Tribunale per i minorenni di Catania Roberto Di Bella, il referente dell'Ufficio di Servizio sociale per i minorenni di Palermo Salvatore Inguì e il presidente della Commissione Antimafia Claudio Fava.