Misterbianco, fondi per quasi 5 milioni dal Pnrr destinti ad asili nido e scuole d'infanzia

Il Comune di Misterbianco si aggiudica quasi cinque milioni di euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza grazie a tre progetti che prevedono la realizzazione di tre innovativi edifici scolastici a Montepalma, in contrada Milicia e nell’area del Polo scolastico dell’Istituto “Leonardo Da Vinci”. A renderlo noto il sindaco Marco Corsaro. I progetti, messi a punto dal settore Tecnico, si sono collocati in posizione utile nelle graduatorie di finanziamento sul potenziamento dei servizi d'istruzione stilate dal Ministero della Pubblica Istruzione. "Dopo i fondi per le riqualificazioni urbane - dichiara il sindaco Corsaro - otteniamo un altro ingente stanziamento dal Pnrr, stavolta quasi cinque milioni per rinnovare l’edilizia scolastica di Misterbianco. Stiamo mantenendo l’impegno a rendere il Comune di nuovo protagonista ai tavoli più importanti, da Roma a Palermo, elaborando progetti e cogliendo tutte le opportunità. Raggiungiamo così dei finanziamenti vitali per rimettere in moto la città: costruendo asili nido e scuole dell’infanzia, infatti, alziamo la qualità della vita di tutti e mettiamo a proprio agio le famiglie". Nel dettaglio, dal Pnrr arrivano 1,2 milioni di euro per la costruzione di un asilo nido in contrada Milicia; 1,7 milioni di euro per il progetto di una nuova scuola dell’infanzia all’interno del Polo “Da Vinci”; infine, 1,8 milioni per la costruzione di un asilo nido a Monte Palma, in via Salerno. "Entro pochi anni - aggiungono il sindaco Corsaro e il vicesindaco Santo Tirendi - passeremo così a Misterbianco da uno a ben tre asili nido più il micro-nido di Lineri, di cui a breve avvieremo i lavori. Aumenterà, inoltre, anche il numero delle scuole dell’infanzia, elevando l’offerta educativa della nostra città che diventa sempre più punto di riferimento per tutta la provincia di Catania", concludono.