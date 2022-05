Misterbianco, al via interventi di ripristino del decoro e di pulizia del territorio

Con l’arrivo della stagione estiva, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Corsaroha programmato una serie di interventi per il ripristino del decoro e pulizia del territorio, dalla bonifiche delle area a verde e dei parchi pubblici, a disinfestazione e derattizzazione in tutti i quartieri.

“Stiamo impegnando ben 60mila euro - afferma il sindaco Corsaro - per restituire a tutti una città più bella e vivibile attraverso interventi che non saranno più straordinari, bensì la normale e virtuosa routine di un’amministrazione che si prende cura del territorio e dei contesti vissuti ogni giorno dai cittadini”. Come preventivato dell’amministrazione, entro la fine del mese inizieranno gli interventi sul verde e ai lati delle strade su tutto il territorio ed entro giugno partirà la disinfestazione delle strade. Infine, dal 13 al 18 giugno sarà dato il via alla derattizzazione del territorio. Il calendario dei singoli interventi sarà reso noto attraverso avvisi pubblici e via social.

Nel contempo, l’amministrazione comunale sta dando piena attuazione all’ordinanza antincendi n. 8 dello corrente mese. Il Comune ha inviato le richieste di intervento per i proprietari dei fondi che non hanno provveduto alla eliminazione delle sterpaglie, di rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere o qualunque materiale di qualsiasi natura possa essere fonte di incendio. I proprietari dei fondi, in seguito all’ordinanza devono effettuare la pulizia anche in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini del fondo realizzando una fascia parafuoco.