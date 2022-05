Il Comune di San Giovanni La Punta pubblica un bando per bici e monopattini in sharing

E' stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Giovanni La Punta l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’attivazione dei servizi di noleggio in sharing di biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici in modalità "free floating" per promuovere la mobilità sostenibile. L’amministrazione intende offrire la disponibilità del servizio in tutto il territorio del Comune di San Giovanni La Punta, secondo lo schema a flusso libero, con la possibilità per gli utenti di rilasciare il veicolo in un punto diverso da quello di prelievo. Ben 160 i mezzi che verranno messi a dei cittadini ed 8 i punti dislocati sul territorio, con 10 bici e 10 monopattini in ogni stallo. Le zone interessate saranno: Piazza Don Bosco, Piazza Europa, Parcheggio di Via Pablo Neruda, Piazza Regina Elena, Largo Francia, Via Teano, Piazza Papa Giovanni XXIII, Via Duca D’Aosta angolo via della Regione. Saranno dunque 80 le biciclette a pedalata assistita ed 80 i monopattini elettrici presenti nella cittadina etnea , per un massimo di 20 biciclette e 20 monopattini per operatore. Dopo sei mesi dall’attivazione del servizio, qualora il numero degli operatori che hanno manifestato interesse non consenta di coprire il tetto max previsto, l’amministrazione potrà incrementare il limite massimo previsto per ogni gestore autorizzato.Il Comune si riserva inoltre la facoltà di aumentare, a proprio insindacabile giudizio, il numero complessivo dei dispositivi impiegati, in relazione all’andamento del servizio ed agli effetti sulla mobilità cittadina e sul decoro urbano. “Un altro importante tassello verso la mobilità sostenibile, poiché il cambiamento si costruisce a piccoli passi- dichiara il Sindaco Antonino Bellia- e noi ben consapevoli di ciò vogliamo stare al passo con i tempi e lasciare un segno importante per il futuro dei nostri figli iniziando proprio da qui. Abbiamo lavorato, in sinergia con l’assessorato all’Innovazione e Smart city, retto da Piermaria Capuana, per raggiungere questo importante obiettivo che insieme al bando pubblicato lo scorso mese di aprile per la fornitura, installazione e gestione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici renderà il nostro territorio fra i più smart dei comuni etnei”. “Da Assessore all’innovazione Tecnologica e Smart City - spiega Piermaria Capuana - con grande soddisfazione diamo il via alla manifestazione di interesse che vedrà San Giovanni la Punta sempre più moderna, sostenibile e soprattutto smart. Il nostro paese al vertice tra i paesi etnei per mezzi eco sostenibili e colonnine elettriche”. I soggetti interessati potranno consultare il bando sul sito www.comune.sangiovannilapunta.ct.it e successivamente partecipare alla presente manifestazione di interesse facendo pervenire apposita istanza tramite pec all’indirizzo sangiovannilapunta@pec.it.