Morti sul lavoro, Drago: "Aumentare il numero di controlli e controllori"

"A Catania, ieri, è stata registrata un’altra vittima sul lavoro nel panorama italiano, il secondo in una settimana in Sicilia. Ci si interroga spesso su cosa fare, ma la risposta immediata e su cui occorrerà intervenire riguarda sicuramente l’aumento del numero di ispettori del lavoro". Tiziana Drago, senatrice della Repubblica, dice la sua in merito all'ennesima morte sul lavoro nei cantieri siciliani. "In Sicilia la situazione assume anche altri connotati che sono certa non verranno trascurati: occorrerà riconoscere il ruolo di ispettori del lavoro, evitando l'attuale equiparazione ad altri funzionari - dice Drago - facendo sì che i dirigenti siano reperiti tra chi possiede le competenze adatte ad assolvere tale mansione. Il tema è assolutamente delicato e occorre gente preparata e accorta. Non senza profondo imbarazzo, quindi, porgo sentite condoglianze a parenti, colleghi e a quanti conoscevano Alessandro Viglianisi, sperando anche che la giustizia faccia il suo corso".