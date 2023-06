Calcio in lutto, è morto l'attaccante Tanino Troja

Lutto nel mondo del calcio. È morto, all'età di 78 anni, l'ex attaccante del Palermo Gaetano Troja, detto Tanino. Aveva giocato anche nel Catania, oltre che in molte altre squadre di massima categoria. Protagonista della storia dei Rosanero fra gli anni Sessanta e Settanta, Troja aveva indossato la maglia del Palermo dal 1964 al 1966 e dal 1968 al 1973. L'attaccante ha giocato anche nel Brescia,nel Napoli e nel Bari. Nel corso della sua lunga carriera ha collezionato complessivamente 133 presenze e 21 reti in serie A e 119 presenze e 36 reti in serie B.