Motocross, morto Vincenzo Lombardo durante una sessione di allenamento

È morto nella giornata di ieri, a causa di un incidente durante un allenamento in moto, Vincenzo Lombardo. Pilota di motocross catanese, 52 anni, è stato tra i siciliani più rappresentativi in Italia e campione del Supermarecross negli anni 90. Nel 2020 aveva conquistato il campionato Motocross Epoca, salendo sul gradino più alto del podio nella classe 250 D2.In queste ore sono centinaia i messaggi di cordoglio che arrivano dai social alla famiglia e agli affetti di Enzo, così come lo chiamavano gli amici. Lombardo era conosciuto e stimato nel mondo del Motocross nazionale. Collaudatore della Pirelli ha contribuito, con il suo lavoro, alle vittorie Cairoli, Herlings, Gajser.