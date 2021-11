Si reca in commissariato guidando senza patente un'auto non assicurata e priva di revisione: maxi multa

Nel corso dei controlli di routine eseguiti dal commissariato di polizia di Librino, un pluripregiudicato di 31 anni è stato rintracciato e sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, eseguendo un provvedimento penale di espiazione pena, emesso dalla Corte d’Appello di Catania. Inoltre, due persone di 54 e 57 anni sono state indagate in stato di libertà per furto aggravato. In occasione dei numerosi controlli eseguiti nei riguardi delle persone sottoposte a misure personali restrittive, un pluripregiudicato sottoposto ad obbligo di firma, giunto in Commissariato alla guida di un'auto senza assicurazione né revisione e con patente revocata, è stato pesantemente sanzionato con una multa di 6.129 euro. Il veicolo è stato sequestrato e affidato in custodia.