Sanzionati 15 parcheggiatori anche grazie all'app "YouPol"

Solo negli ultimi 4 giorni a Catania sono stati sanzionati dalla polizia 15 parcheggiatori abusivi, di cui 4 grazie alle segnalazioni ricevute dai cittadini giunte in sala operativa sull’applicazione “YouPol”. Gli agenti li hanno sorpresi in diverse zone della città quali via Sant' Euplio, via Pacini e sul litorale della Playa. C.A.S., controllato in piazza Turi Ferro, è stato denunciato in quanto recidivo e gli è stato notificato l’ordine di allontanamento. Stessa misura è stata emessa anche nei confronti di due persone sorprese in Piazzale Borsellino presso il parcheggio Amt e ai quali, inoltre, è stata sequestrata la somma di denaro illecitamente ricavata.

