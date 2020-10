Aveva nascosto la cocaina nel vano motore dell'auto, arrestato

I carabinieri di Giarre hanno arrestato il 52enne Maurizio Viscuso ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari erano impegnati in un servizio in borghese quando la loro attenzione è stata attirata da una loro vecchia conoscenza: Viscuso. L'uomo viaggiava a bordo di una Fiat 500 e i militari hanno così deciso di fermarlo per un controllo e, in effetti, i loro sospetti si sono rivelati fondati perché, sottoposto a perquisizione domiciliare e veicolare, è stato trovato in possesso di una pietra di cocaina di 11 grammi che aveva abilmente nascosto all’interno del vano motore.

