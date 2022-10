Nascondono i soldi dello spaccio dentro il marsupio di un muratore ignaro: due denunciati

Nelle scorse giornate, personale del commissariato Librino ha eseguito controlli per contrastare l'illegalità diffusa nel quartiere di San Cristoforo. In particolare, in via Murifabbro, luogo ad alta densità criminale e di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno fatto ingresso in una casa dove sono stati sorpresi 2 pregiudicati ritenuti responsabili del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante le operazioni di polizia, i due, al fine di nascondere le prove, hanno occultato il denaro ritenuto provento dello spaccio all'interno del marsupio di un muratore che si trovava in quei luoghi al fine di predisporre un preventivo per dei lavori edili. Già nei giorni scorsi, gli stessi erano stati sorpresi all'interno dell'immobile e, al fine di eludere i controlli, non avevano aperto la porta ai poliziotti. Uno dei due indagati appartiene a un nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza. Entrambi sono stati denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti. È stata sequestrata la somma di euro 510,00 e fermato un assuntore con relativo sequestro di cocaina.

Inoltre, sono stati eseguiti controlli di persone sottoposte agli arresti domiciliari e sorvegliati speciali nei quartieri di Librino e San Cristoforo, a tal riguardo uno è stato indagato per il reato di evasione in quanto sorpreso fuori casa insieme ad altri pluripregiudicati. Infine, una persona è stata indagata per omessa denuncia di munizioni art. 38 tulps e, nella circostanza gli sono state sequestrate diverse armi.