Movida, in via Sangiuliano arriva l'area pedonale notturna "sperimentale"

E' tornato a riunirsi in Prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Catania, al quale hanno partecipato il commissario straordinario del Comune di Catania, il questore ed i comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, insiem al presidente di Confcommercio Catania. L’incontro è stato convocato per effettuare un’analisi delle problematiche che interessano il centro storico di Catania, con particolare riferimento ai luoghi caldi della movida. Sono state prese in esame le legittime esigenze dei residenti e di coloro che nel centro storico gestiscono, nel rispetto delle norme, attività commerciali frequentate da turisti e moltissimi cittadini della provincia etea e non solo.

La riunione segue l’incontro, tenutosi nei giorni scorsi, fra il prefetto ed il questore e i rappresentanti della Confcommercio, della Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) e del Sindacato Italiano Balneari. Proprio questi ultimi hanno chiesto interventi finalizzati ad incrementare i livelli di sicurezza nelle zone del centro di Catania. Si è convenuto sull’opportunità di avviare una sperimentazione di misure "contenitive".

Il commissario Portoghese ha adottato un’ordinanza con cui è stato fissato alle 2 dinotte l’orario di chiusura degli esercizi commerciali ed un ulteriore provvedimento con cui è stata istituita, fra le 21 e le 04 dei sabati 26 novembre, 3 e 10 dicembre, un’area pedonale in via Sangiuliano, nel tratto ricompreso fra via Manzoni e via Ventimiglia. La polizia locale e la Protezione civile comunale presidieranno tutti i varchi di accesso alla nuova area pedonale, al fine di consentire una piena fruibilità degli spazi in sicurezza, specie in vista delle ormai prossime festività di fine anno. Il Comune di Catania ha approntato uno specifico piano di viabilità alternativa che prevede, limitatamente alla serata del sabato nella fascia oraria 21-04, l’inversione del senso di marcia di via Manzoni.

Le forze dell'ordine avvieranno in maniera congiunta dei controlli straordinari interforze degli esercizi commerciali, con il supporto di Nas e Asp, al fine di verificarne il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di vendita e somministrazione di cibi e bevande. "L’obiettivo comune – ha affermato il Prefetto - è quello di approntare misure in modalità sinergica, inizialmente in via sperimentale, per verificarne l’efficacia, che contribuiscano a prevenire fatti che incidono sulla percezione dei livelli di sicurezza, incrementando, al contempo, attraverso l’offerta di servizi di qualità, l’attrattività del centro storico di Catania".