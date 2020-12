Nuova sovrintendente ai Beni culturali, gli auguri del sindaco Pogliese

“Una professionista di grande spessore che conosce bene Catania e saprà valorizzare al meglio l'immenso patrimonio culturale, storico-artistico, architettonico e paesaggistico del nostro territorio”. Lo ha detto il sindaco Salvo Pogliese nel rivolgere l'augurio di buon lavoro, a nome dell'Amministrazione comunale e della Città, alla nuova sovrintendente per i Beni culturali e ambientali di Catania, Donatella Aprile. “Il forte legame che l'architetto Aprile ha con la sua e la nostra città – ha continuato il sindaco – darà di sicuro un surplus di amore per i tanti progetti ai quali, anche in collaborazione con il Comune, saprà dare pieno sviluppo secondo i principi di buon governo e serietà che, uniti a dinamiche di efficienza e innovazione, rappresentano la cifra stilistica del suo impegno professionale, come ampiamente dimostrato nell'attività svolta al servizio di diverse realtà territoriali, non ultima Siracusa”. “La nostra Amministrazione - ha concluso Pogliese - è pronta a un sinergico e proficuo lavoro nell'interesse esclusivo della nostra meravigliosa città”.