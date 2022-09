Il capitano Valerio Zuppello è il nuovo comandante della guardia di finanza di Riposto

Il capitano Valerio Zuppello ha assunto il comando della compagnia della guardia di finanza di Riposto, dando il cambio al capitano Marco Burcheri, che lascia la città dopo 5 anni, chiamato ad assumere un prestigioso incarico alla guida del gruppo di Termini Imerese. Di origine romana, 29 anni, il capitano Valerio Zuppello, dopo aver terminato il quinquennio formativo presso l’accademia della guardia di finanza, dove al termine del periodo di preparazione ha conseguito la laurea in giurisprudenza, ha prestato servizio presso il gruppo pronto impiego di Torino. Il comandante provinciale, generale B. Antonino Raimondo, in occasione del cambio d'incarico ha manifestato un particolare apprezzamento per l'operato del capitano Marco Burcheri, che in questi anni ha diretto attività ispettive e indagini delicate e complesse, in particolare nella lotta all’evasione fiscale, agli illeciti in materia di spesa pubblica e nel contrasto patrimoniale alla criminalità. Infine, ha rivolto al nuovo comandante della Compagnia, Valerio Zuppello, i migliori auspici per il nuovo incarico.