Omicidio a Palagonia, uccide il figlio dopo una lite: arrestato 85enne

E' un 85enne l'autore dell'omicidio a Palagonia. La vittima, il pregiudicato Massimo Guzzardi di 47 anni, è stato ucciso dal padre Francesco Guzzardi al culmine di una lite scaturita per futili motivi. Il corpo senza vita è stato ritrovato nel giardino di un'abitazione di famiglia in Vittorio Emanuele. L'anziano è stato arrestato e ammesso ai domiciliari: avrebbe litigato per motivi di natura economica uccidendo il figlio con un colpo di 'forcola' al collo. Sono stati alcuni familiari a chiedere aiuto ai carabinieri della compagnia che hanno subito iniziato a indagare. Massimo Guazzardi 27 anni fa era stato arrestato insieme ad un amico perchè accusato di avere violentato e poi assassinato a colpi di cric una giovane di Palagonia.

