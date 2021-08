Meteo, in arrivo il picco di calore: a Catania si attendono i 41 gradi

Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani, nella provincia di Catania permane la previsione di pericolosità massima ("alta") ed il livello di "attenzione" (colore rosso)

Il grande caldo continua ed anche Catania rischia di trasformarsi in una vera e propria fornace. La Protezione civile regionale ha lanciato l'allerta: per la giornata di domani 11 agosto, temperature percepite fino a 41°, con livello 2 e colore arancione, con la previsione di temperature massime percepite di 38°. Rosse anche tutte le altre province della Sicilia. Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani, nella provincia di Catania permane la previsione di pericolosità massima ("alta") ed il livello di "attenzione" (colore rosso).