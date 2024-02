Migliori ospedali in Italia 2024, il Cannizzaro è al 77esimo posto nella classifica di Newsweek

Come ogni anno il magazine statunitense Newsweek ha pubblicato la classifica dei migliori ospedali del mondo e dei principali Paesi, tra cui l'Italia. In questa graduatoria, l'ospedale Cannizzaro di Catania si piazza al 77esimo posto a livello nazionale. Nell'elenco non sono invece presenti gli altri nosocomi cittadini. Sul gradino più alto del podio, con uno score del 93.57%, il Policlinico Universitario "A. Gemelli" di Roma, che precede il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano (89.89%) e l'ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato, sempre di Milanoo (89.03%). A livello regionale il miglior piazzamento è stato ottenuto dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze (11esima posizione), il peggiore dall'ospedale Santo Stefano di Prato (125esima posizione).

Come viene calcolata la classifica finale? La percentuale ottenuta da ciascun ospedale si basa principalmente su un sondaggio online condotto tra oltre 85mila esperti medici e dati pubblici che provengono direttamente da analisi post-ricovero sulla soddisfazione generale dei pazienti. Il punteggio finale considera anche parametri fondamentali come l'igiene, il rapporto medico-paziente, nonché un sondaggio di Statista sull'utilizzo da parte degli ospedali delle Patient Reported Outcome Measures (Prom), che sono questionari standardizzati completati dai pazienti per valutare la loro esperienza e i risultati.

Migliori ospedali d'Italia, la classifica completa 2024