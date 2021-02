Controlli della polizia, tredici parcheggiatori abusivi sanzionati

Tredici parcheggiatori abusivi sanzionati sono il bilancio di una giornata di controlli nel centro di Catania grazie ad un mirato servizio interforze organizzato dalla polizia di Stato. Tra loro alcuni irriducibili, che saranno sottoposti ad un aggravamento dei provvedimenti penali a loro carico. Per due di essi è già scattata anche la denuncia: uno in quanto recidivo e l'altro in quanto inosservante al Dacur. Molte delle persone sanzionate sono state accompagnate in Questura per gli accertamenti e le verifiche del caso e, considerato che già più volte erano state sanzionate per lo stesso motivo e dato che erano sprovvisti di documenti di riconoscimento, sono stati anche sottoposti al fotosegnalamento da parte del personale del Gabinetto Regionale della Polizia Scientifica. Tra i parcheggiatori abusivi anche un nigeriano, fermato a seguito di segnalazione pervenuta sul sistema "YouPol", che è stato espulso perchè irregolare in Italia. Si procederà anche a verificare la situazione reddituale dei parcheggiatori abusivi sanzionati. L'azione di contrasto finora condotta nei confronti del fenomeno a Catania ha consentito l'applicazione di sanzioni amministrative accertate da tutte le forze di polizia e dalla polizia locale, che ha riguardato circa 400 persone dall'inizio dei servizi dedicati fino ad oggi. La Procura della Repubblica etnea ha emesso i primi 25 avvisi di conclusione delle indagini nei riguardi di altrettanti responsabili e recidivi, notificati nei giorni scorsi dalla Questura.