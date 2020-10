Fondi milionari per le piste ciclabili, Bonaccorsi (M5S): "Il Comune ne ha fatto richiesta?"

Un finanziamento che potrebbe contribuire ad accrescere i chilometri, sinora non tantissimi, di piste ciclabili a Catania. Si tratta di un bando emanato dal ministero delle Infrastrutture per 137 milioni destinato agli enti locali con una popolazione superiore ai 50mila abitanti e che abbiano adottato o approvato il piano urbano della mobilità sostenibile. Nelle definizione delle risorse si è considerato il principio di riequilibrio territoriale in favore delle regioni del Sud Italia.

Così il consigliere del Movimento Cinque Stelle Graziano Bonaccorsi ha pungolato l'amministrazione comunale, presentando un'interrogazione, e chiedendo se sia stata avanzata richiesta da parte dell'ente di questi fondi visto che la scadenza del bando è fissata entro quindici giorni dalla sua presentazione.

"Ho presentato l'interrogazione - ha spiegato a Catania Today il consigliere - per chiedere se la nostra dissestata amministrazioni riuscirà a cogliere questa occasione oppure se riuscirà a perdere questi fondi. Si tratta di un supporto economico importante per migliorare la viabilità e la mobilità in città. Inoltre occorre il piano urbano della mobilità sostenibile per accedere ai fondi di cui a Catania si sono perse le tracce e per questo attendiamo risposta celere e dettagliata dall'amministrazione".

Inoltre il bando prevede che le somme andranno per il 30% in favore delle città metropolitane, per il 40% ai comuni capoluogo delle città metropolitane, per il 27% in favore dei comuni con popolazione residente superiore a 50 mila abitanti e per il 3% per quei comuni capoluogo di regione o di provincia con popolazione residente inferiore a 50 mila abitanti. Complessivamente i fondi per la Città Metropolitana etnea arriverebbero a circa 2,3 milioni.