Denunciato dalla polizia 31enne irregolare sul territorio italiano

La polizia ha denunciato in stato di libertà un 31enne per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e per non avere ottemperato all’ordine del Questore di Catania di lasciare il territorio dello Stato dove aveva fatto ingresso e permaneva irregolarmente.

I fatti

Nei giorni scorsi personale delle volanti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, è intervenuto presso un esercizio commerciale per sedare una lite tra due soggetti extracomunitari, tra i quali l’indagato. Dopo aver calmato gli animi, gli operatori della polizia hanno provveduto all’identificazione dei due uomini protagonisti della lite, in cui è emerso che uno dei due risultava irregolare sul territorio italiano e, dopo accurata perquisizione personale, in possesso di un coltello.

La lama è stata sequestrata mentre per la sua condizione di irregolarità il 31enne è stato portato presso gli uffici del commissariato per gli accertamenti del caso, dai quali è emerso che fosse già stato destinatario dell’ordine del Questore di lasciare entro sette giorni il territorio italiano, per la sua condizione di clandestino. Ultimati gli accertamenti di rito, l’uomo è stato dunque denunciato in stato di libertà oltre che per porto ingiustificato di armi e per inosservanza all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. Inoltre, nei suoi confronti, il Prefetto di Catania ha emesso un nuovo decreto di espulsione.