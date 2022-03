Tentano di rubare un'auto, arrestati dalla polizia

Stavano cercando di rubare un'auto in sosta in via vescovo Maurizio, all'altezza dell'istituto Marconi, ma sono stati scoperti dagli agenti del commissariato di Borgo Ognina. Questi utlimi sono intervenuti a seguito di una segnalazione e hanno bloccato i due e li hanno arrestati per tentato furto in concorso.

Per altro poco prima avevano cercato di rubare una minicar forzandone la portiera e facendo scattare l’allarme sonoro. Entrambi sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria e uno dei due era già destinatario di una ordinanza di custodia cautelare ma si era reso irreperibile da alcuni giorni.