Librino, arrestato dalla polizia pusher pluripregiudicato

L'uomo, di 51 anni, appartiene ad un nucleo famigliare che percepisce il reddito di cittadinanza. Trovata in casa sua la cocaina che smerciava nel quartiere

E' stato arrestato dalla polizia M.A di 51 anni. L'uomo, pluripregiudicato e appartenente ad un nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza, è accusato di spaccio di cocaina ed è stato beccato dagli agenti con un assuntore, quest'ultimo è stato segnalato in prefettura. L'attività di spaccio veniva effettuata direttamente nell'abitazione dell'arresto ove i poliziotti hanno trovato cocaina e il denaro proveniente dalle "vendite".

Infine, sempre durante le attività di controllo nel quartiere, i poliziotti hanno indagato S.A.I di 36 anni, A.S, di 23 anni e R.G di 44 anni per furto di energia elettrica e un 28enne per l'inosservanza dell'obbligo del figlio minorenne.