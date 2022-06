Quarto municipio, scatta il piano di prevenzione incendi

Nel IV municipio, come nel resto della città, i terreni rurali invasi dalle sterpaglie e montagne di rifiuti rappresentano un mix estremamente esplosivo. L’emergenza roghi di questi ultimi giorni devono spingere l’amministrazione centrale a varare rapidamente un piano di prevenzione incendi

"Per queste ragioni ribadisco con forza quanto stabilito alcuni mesi fa - afferma il presidente del IV municipio, Erio Buceti - da Cibali a San Nullo ci sono tante zone del nostro territorio da considerare estremamente pericolose e che vanno messe urgentemente in sicurezza con una radicale opera di potatura e la creazione di fasce tagliafuoco che possano garantire l’incolumità degli abitanti della zona. In questo contesto è fondamentale operare ora prima che sia troppo tardi e prima che l’afa estiva renda le condizioni di lavoro degli operai comunali quasi impossibili".

Dopo un proficuo e costante dialogo con l’amministrazione centrale sono state individuate alcune tra le aree a maggiore rischio incendi: via Alan Touring, via Rosa Ballistreri, via degli Ulivi, via Ercole Patti, via Ballo, via della Sfinge e via Don Minzoni.