Via Capo Passero, beccati 2 pusher con droga e armi

Ancora spaccio in via Capo Passero. Nella serata di ieri gli agenti dell volanti hanno beccato un giovane con un borsello a tracolla nell'atrio di un edificio in compagnia di un altro uomo. Insospettiti gli agenti sono intervenuti per fermarli: uno è riuscito a liberarsi e a fuggire mentre l'altro ha fatto perdere da subito le proprie tracce. Era presente anche un terzo soggetto, verosimilmente complice nella vicenda, che è riuscito a dileguarsi all’interno di un altro condominio.

L’uomo prima bloccato dal poliziotto e riconosciuto per i suoi trascorsi giudiziari è un pregiudicato catanese G. M. (classe ’96) che scalciando e spintonando violentemente un agente, che è rovinato a terra, è riuscito a guadagnarsi la fuga grazie anche ad un altro complice che lo aspettava in viale Tirreno, a bordo di micro car di colore nero.

Durante le fasi concitati gli uomini sorpresi dagli agenti hanno abbandonato i rispettivi borselli a tracolla al piano terra dello stabile, ove è stata trovata nei pressi delle rampe di scale, anche una pistola mitraglietta “Skorpion” di provenienza estera, con relativo caricatore contenente 19 colpi calibro 7.65 mm. Invece i borselli contenevano 32 involucri di carta stagnola ed una bustina di plastica con all’interno marijuana, per un peso complessivo lordo di 21 grammi circa; 2 buste in plastica trasparente contenenti, rispettivamente, 28 e 37 involucri di cocaina (18 grammi circa di peso lordo complessivo) e banconote di piccolo taglio, per un importo complessivo di 200 euro. G.M è indagato in stato di irreperibilità per i reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, porto d’ama da fuoco clandestina, detenzione abusiva di munizionamento, in concorso, e resistenza a pubblico Ufficiale.