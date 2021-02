Raccolta fondi “Insieme per Giorgia” per aiutare una piccola alunna della "San Domenico Savio"

L'Istituto comprensivo statale di Catania "San Domenico Savio" ha lanciato una raccolta fondi per sostenere le cure di una piccola alunna, Giorgia 9 anni, con un tumore al cervello che necessita di un intervento. "Sono venuta a conoscenza che un’alunna del nostro Istituto necessita di cure speciali presso una struttura Sanitaria Romana, ne consegue che l’impegno sarà importante - scrive sul sito della scuola la dirigente scolastica Daniela Fonti - Di concerto con alcuni docenti che conoscono personalmente la bambina e l’hanno seguita in questo lungo percorso, abbiamo deciso di dar vita ad una raccolta fondi per essere vicini il più possibile alla famiglia in questo difficile momento mostrando tutto il nostro affetto e sostegno. Faccio appello alla grande sensibilità e generosità che vi ha sempre contraddistinti, chiedendovi di partecipare in tanti a questa raccolta. Chiunque volesse, può farlo versando il proprio contributo sul c.c. della scuola:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “San Domenico Savio”

IBAN IT29U0521626105000000091403

Causale donazione iniziativa “ Insieme per Giorgia “