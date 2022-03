San Pietro Clarenza, ridotto il limite di velocità sulla provinciale 3/III

Ridotto il limite di velocità da 50 a 30 kmh lungo il tratto di strada provinciale 3/III, dal confine con il Comune di Mascalucia, in direzione S.Pietro Clarenza, per circa 0+500 km . L’ordinanza, emessa dall’ufficio tecnico della Città metropolitana di Catania, fa seguito a una recente segnalazione della polizia locale che ha evidenziato l’eccessiva eccessiva velocità dei veicoli che transitano, compromettendo la percorribilità in piena sicurezza. La Sp 3/III si diparte da S. Pietro Clarenza all'innesto sulla Sp 229/I, attraverso Camporotondo Etneo ed interessa il comune di S. Pietro Clarenza e Belpasso. Il tratto di strada in questione ricade nel territorio del Comune di S.Pietro Clarenza. ,