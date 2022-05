Rimorchiatore affondato, stabili le condizioni del comandante catanese: è l'unico sopravvissuto

Il comandante del rimorchiatore "Franco P.", affondato a 53 miglia delle coste pugliesi nella notte tra mercoledì e giovedì, 63enne di Catania Giuseppe Petralia, è l'unico sopravvissuto. Si trova ancora ricoverato nell'ospedale "Di venere" di Bari-Carbonara, ma non è in pericolo di vita. Nel naufragio, su cui indaga la Procura di Bari con la Capitaneria di Porto, sono morti tre componenti dell'equipaggio, il cui riconoscimento ufficiale è in corso nell'istituto di medicina legale del Policlinico di Bari.

Sui due ancora dispersi la Guardia Costiera di Bari, con il supporto di unità aeree e motovedette di altre forze militari e delle autorità croate, ha esteso l'area di ricerca spingendosi più a sud. Le cause dell'affondamento dovranno essere accertate dalle indagini coordinate dal procuratore Roberto Rossi con la sostituta Luisiana Di Vittorio. Saranno utili le dichiarazioni del comandante, quando sarà ascoltato, e quelle degli 11 marinai a bordo del motopontone che era agganciato al Rimorchiatore.