Violento pestaggio al caffè Europa, picchiato un ragazzo: indagini in corso

Una violenta aggressione si è consumata alle 19 e 45 di questo pomeriggio all'interno del bar Europa di Catania. Un "commando" di quattro persone ha assalito e picchiato un giovane cliente che era seduto, in compagnia di altri ragazzi, nella veranda esterna del noto esercizio commerciale di corso Italia.

Nel parapiglia, oltre alle scazzottate, sono volati in aria piatti, bicchieri e quant'altro era presente nei tavolini posti sil lato esterno dei portici. Anche una stufa con la bombola a gas, accesa, è caduta a terra danneggiandosi. In base alla prima ricostruzione dei fatti ed alle testimonianze dei presenti, tra cui il titolare ed i camerieri, pare che i giovani aggressoti abbiano fatto perdere le tracce subito dopo il veloce raid punitivo.

Al momento dell'intervento delle volanti, le persone coinvolte nella rissa in maniera diretta pare si fossero già dileguate. La questura sta effettuando le verifiche di rito, ma nei nosocomi cittadini in questo momento pare non si siano presentate persone con lesioni compatibili con quelle che potrebbe aver riportato la vittima del pestaggio. Probabilmente ulteriori indizi saranno acquisti dall'analisi delle telecamere di sorveglianza degli esercizi commerciali della zona. Le registrazioni del locale, infatti, non fornirebbero una ricostruzione completa dei fatti.