Ritrovato il piccolo Mohamed dopo due giorni di ricerche

Finisce a lieto fine la storia del bambino di 10 anni Mohamed Khalifa che, nella notte tra il 12 e 13 marzo, aveva fatto perdere le sue tracce a Santa Maria di Licodia. Due giorni di ricerche e supposizioni che seguivano la pista familiare. Un allontanamento volontario forse a seguito di un provvedimento della Procura che lo voleva allontanare da quella casa in cui viveva insieme ad alcuni familiari.

Dopo le ricerche coordinate dall’autorità prefettizia di Catania, durate due giorni, i carabinieri della compagnia di Paternò, con il supporto dei carabinieri di Palermo, lo hanno rintracciato proprio a Palermo, in buone condizioni di salute.

Le immediate attività di indagine hanno permesso di accertare come il bambino, con modalità ancora oggetto di indagini, si sia recato nel centro di Palermo almeno dalla tarda serata della giornata di ieri, come riferiscono i carabinieri. Da quel momento, i carabinieri, acquisendo alcune conversazioni su Instagram tra connazionali conoscenti del bambino, hanno dunque informato i colleghi di Palermo. Proprio quest’ultimi, raggiunti poi dai militari di Paternò, hanno trovato il bambino mentre si aggirava nei pressi di piazza Marina di Palermo, impaurito e infreddolito. I tempestivi soccorsi hanno constatato un buono stato di salute del minorenne, nonostante i due giorni trascorsi fuori casa. I carabinieri lo hanno, quindi, riportato nella notte a Santa Maria di Licodia dove è stato affidato al suo tutore.

