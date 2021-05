San Giorgio, colpi di pistola esplosi in una comunità per minori: indagini in corso

Gli agenti si sono recati sul posto a seguito della segnalazione di colpi di pistola esplosi che, fortunatamente, non ha provocato feriti. "Sono in corso accertamenti e acquisizione di testimonianze", spiegano dalla questura

Ieri pomeriggio volanti e squadra mobile sono intervenuti nel quartiere San Giorgio, precisamente in via Manna, nei pressi di una comunità per minori stranieri. Gli agenti si sono recati sul posto a seguito della segnalazione di colpi di pistola esplosi che, fortunatamente, non hanno provocato feriti. "Sono in corso accertamenti e acquisizione di testimonianze - spiegano dalla questura - Non dovrebbero esserci motivazioni razziali alla base ma potrebbe essere stata una semplice discussione all'origine del gesto".