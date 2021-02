San Giovanni La Punta: l'assessore Falcone incontra il sindaco Nino Bellia

L’assessore Regionale alle infrastrutture Marco Falcone ha incontrato il sindaco Nino Bellia e la Giunta Comunale per tracciare gli obiettivi da raggiungere più importanti, destinati alla crescita e allo sviluppo del territorio. "L’occasione è stata utile per valutare idee progettuali e rappresentare quello che il governo regionale, e specificatamente l’Assessorato alle Infrastrutture, vorrebbe investire per San Giovanni La Punta", ha dichiarato l’assessore Marco Falcone. "In campagna elettorale abbiamo preso diversi impegni con i nostri elettori e con i cittadini che devono essere rispettati durante il mandato, soprattutto quando siamo al governo della ‘cosa pubblica’ e quando con i nostri rappresentanti locali siamo al governo di un’amministrazione importante come il Comune di San Giovanni La Punta. Il comune puntese è tra i comuni più grandi della provincia di Catania e occupa una posizione strategica centrale, tra l’Etna e il mare che serve i comuni dell’hinterland", ha precisato l’assessore. "Abbiamo affrontato diversi argomenti. Abbiamo parlato di riqualificazione urbana, di mobilità ma anche delle infrastrutture. Noi siamo pronti a valutare tutti quegli interventi che l’amministrazione guidata dal sindaco Nino Bellia e i nostri punti di riferimento sul territorio riterranno opportuni per San Giovanni La Punta". ??Il sindaco Nino Bellia ha espresso soddisfazione per la sinergia stretta con l’assessore Marco Falcone e con la Regione Siciliana: "La presenza costante dell’assessore Marco Falcone è da sprone a fare sempre meglio e di più per i nostri concittadini- ha affermato il sindaco - Faremo la nostra parte con l’impegno di sempre e continuando a lavorare e a dare risposte concrete alle reali esigenze del nostro territorio". Il commissario del coordinamento comunale di Forza Italia, Luca Rapisarda, presente all’incontro ha precisato: "Oggi siamo testimoni di quanto la forza della politica sia radicata nel dialogo e nel confronto. Sono certo che le idee progettuali che saranno avanzate dai nostri rappresentanti in consiglio comunale e dall’amministrazione del sindaco Nino Bellia troveranno presto segni tangibili a vantaggio non solo dei cittadini puntesi ma anche di tutti i cittadini dell’intero territorio etneo", conclude.