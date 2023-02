SantAgata, l' "acchianata" di via Sangiuliano ed il canto delle suore di clausura | Video

Un freddo pungente ha accompagnato le fasi finali della festa di Sant'Agata. Ore interminabili di attesa per i devoti, stretti l'uno a fianco all'altro in via Sangiuliano per assistere all' "acchianata" del fercolo, trainato a mano. Dopo il riposizionamento della Vara, è il momento del canto delle suore di clausura, che hanno intonato l'antifona del Magnificat in latino gregoriano