Ubriaca alla guida non si ferma all'alt della polizia: fermata e denunciata una 21enne

La polizia ha denunciato una 21enne per guida in stato di ebbrezza e per oltraggio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti della Squadra Volante, nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio, transitando in piazza Borsellino, hanno notato un’auto, con a bordo 3 persone, mentre imboccava a folle velocità via Domenico Tempio.

I poliziotti, dopo aver invertito la marcia, hanno intimato alla conducente di fermarsi, ma questa ha proseguito la sua corsa. Ne è scaturito un inseguimento che si è concluso, poco dopo, in piazza Giovanni XXIII, dove gli agenti sono riusciti a fermare l’auto in fuga. A quel punto gli operatori hanno sottoposto a controllo la conducente e i passeggeri. Inoltre, con il supporto degli agenti della polizia stradale, hanno effettuato accertamenti sul tasso alcolemico, che hanno dato esito positivo.